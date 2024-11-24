مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادثي سير في كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر بدائرة مرور كركوك، مساء يوم الأحد، بوفاة ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، بحادثي سير وقعا جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز إن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب رابع إثر انقلاب سياراتهم على طريق الحويجة - كركوك (55 كم جنوب غربي كركوك) قرب قرية الحلاوة، حيث انحرفت السيارة من على الطريق العام وانقلبت بمن فيها".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة نقلت الجثث الى الطب العدلي والمصاب الى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي السياق أكد المصدر أن "شخصاً اصيب بجروح بعدما انقلبت عجلته على طريق طوز خورماتو - داقوق جنوبي كركوك"، مبيناً أن "السيارة انقلبت بسبب السرعة الشديدة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".