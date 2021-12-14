مصرع وإصابة 5 عمال بانهيار مجسر قيد الإنشاء في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، مصرع عامل وإنقاذ أربعة آخرين بانهيار مجسر قيد الانشاء غربي الموصل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها تعاملت مع حادث انهيار قالب مجسر قيد الانشاء في قرية هضيمة بين ناحية زمار واسكي غرب مدينة الموصل".

وأوضحت، أن "الحادث ادى إلى إصابة ثلاثة عمال تم تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم مع استمرار فرق الدفاع المدني ببذل جهود مضنية لانتشال جثة العامل الرابع الغارق بين حديد التسليح واطنان المواد الخرسانية ، أذ حرصت الفرق بضخ كميات كبيرة من المياه للإحالة لعدم تصلب المواد الخرسانية على جثة العامل حتى تمكنت من الوصول اليه وانتشال الجثة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في محافظة نينوى وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

وعلى أثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد أسباب الانهيار في القالب الخرساني، وفقا للبيان.