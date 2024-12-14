مصرع وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير على طريق بغداد-كركوك

شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون من عائلته، يوم السبت، إثر حادث سير مروع على طريق بغداد-كركوك قرب قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.

وأفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة التي أدت إلى انحراف سيارة حديثة كانت تقل العائلة، ما تسبب في سقوطها في وادٍ صغير بجانب الطريق الرئيسي.

وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن وفاة مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، حيث تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.