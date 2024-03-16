بسبب الامطار.. مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلان بانهيار منزلهم جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلان، بحادث انهيار منزلهم بسبب الأمطار وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلين اثنين توفيا، فيما أصيب والدهم ووالدتهم وشقيقهم بجروح بليغة نتيجة انهيار منزلهم بسبب غزارة الأمطار في منطقة حي القادسية وسط مدينة العمارة".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني طوقت مكان الحادث وقامت بانتشال الجثتين والمصابين وتسليمهم للسلطات الأمنية والصحية المختصة".