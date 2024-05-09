مصرع وإصابة 5 أشخاص بحوادث سير أحدهما "هوليودي" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 5 مواطنين بحوادث سير متفرقة في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الأجهزة الأمنية سجلت ثلاثة حوادث سير في مناطق الناصرية وسوق الشيوخ والشطرة، حيث أدت الحوادث إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "أعنف هذه الحوادث كان في قضاء الشطرة، حيث حصل بطريقة هوليودية، إذ اصطدم سائق دراجة مع عجلة نوع (ستار أكس)، ثم تدحرج في الأرض نتيجة الاصطدام ليقع تحت عجلة (خباطة)، ودهسته"، مؤكداً أن "القوات الأمنية أوقفت سائقي العجلتين على ذمة التحقيق".