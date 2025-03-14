مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير و"صعقة" وانتحار فاشلة لموظفة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير مروع شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق العام لمنطقة ال عواد بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، نتيجة انقلاب دراجة نارية نوع (ستوتة) في النهر المحاذي للشارع العام"، لافتا إلى أن "الحادث أدى لمصرع شخصين اثنين، وإصابة اثنين آخرين أطفال بجروح".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما ".

وفي حادث آخر، أبلغ المصدر، بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً يسكن منطقة الشوفة شمال مدينة الناصرية، نتيجة إصابته بصعقة كهربائية جراء سقوط احد الأسلاك الكهربائية أمام منزله".

وأشار المصدر، إلى تسجيل محاولة انتحار فاشلة لامرأة في الخمسينيات من عمرها، تعمل موظفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكلية القانون في جامعة ذي قار، بعدما القت بنفسها من أعلى جسر الإسكان الصناعي في قضاء الناصرية، جراء حالة نفسية تعاني منها، حيث تم إنقاذها من قبل دوريات النجدة وإرسالها لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم.