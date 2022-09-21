سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير منفصلين في نينوى وأربيل

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-21T08:07:40+0000
مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير منفصلين في نينوى وأربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بمصرع شخصين بحادث سير في المحافظة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بحادث منفصل في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين كانا يستقلان عجلة نوع (بيك آب) لقيا مصرعهما جراء انقلاب العجلة قرب جسر (الصابونية) على طريق موصل- تلعفر".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، كما فتحت تحقيقاً بالحادث".

إلى ذلك، وقال المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، فاضل حاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع في الساعة التاسعة والنصف صباحا على طريق 120 الرئيسي، حيث فقد سائق العجلة السيطرة عليها مما أدى إلى خروجها عن الطريق والاصطدام بالأشجار المحيطة بالشارع".

وبين أن "الحادث تسبب بإصابة ثلاثة اشخاص بجروح بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

related

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بواسط ونينوى

Date: 2021-08-30 14:38:11
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بواسط ونينوى

مصرع معلم بحادث سير مروع في الموصل.. صور

Date: 2021-11-06 13:30:33
مصرع معلم بحادث سير مروع في الموصل.. صور

فيديو.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروع على طريق بغداد - موصل

Date: 2022-08-20 11:48:19
فيديو.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروع على طريق بغداد - موصل

نينوى.. إنقاذ 3 عمال حاصرتهم نيران ومصرع شخصين بحادثي سير وغرق

Date: 2021-06-25 19:00:53
نينوى.. إنقاذ 3 عمال حاصرتهم نيران ومصرع شخصين بحادثي سير وغرق

نينوى تدخل العشرات من القادمين من كوردستان وتتسلم مواد طبية

Date: 2020-04-19 19:24:49
نينوى تدخل العشرات من القادمين من كوردستان وتتسلم مواد طبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في نينوى

Date: 2021-03-18 20:35:00
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في نينوى

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين في نينوى

Date: 2022-08-08 15:02:04
مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين في نينوى

في محافظتين.. حادث سير يغيب طفلاً وحيداً لذويه ودجلة يبتلع شاباً أثناء السباحة

Date: 2022-05-29 19:22:25
في محافظتين.. حادث سير يغيب طفلاً وحيداً لذويه ودجلة يبتلع شاباً أثناء السباحة