مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير منفصلين في نينوى وأربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بمصرع شخصين بحادث سير في المحافظة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بحادث منفصل في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين كانا يستقلان عجلة نوع (بيك آب) لقيا مصرعهما جراء انقلاب العجلة قرب جسر (الصابونية) على طريق موصل- تلعفر".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، كما فتحت تحقيقاً بالحادث".

إلى ذلك، وقال المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، فاضل حاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع في الساعة التاسعة والنصف صباحا على طريق 120 الرئيسي، حيث فقد سائق العجلة السيطرة عليها مما أدى إلى خروجها عن الطريق والاصطدام بالأشجار المحيطة بالشارع".

وبين أن "الحادث تسبب بإصابة ثلاثة اشخاص بجروح بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".