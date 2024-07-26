مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة في منطقة أم عنيج، نتيجة تصادم عجلتين صالون ومركبة حمل كبيرة (تريلة)".

وبين المصدر، أن "الحادث أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة أربعة آخرين أطفال ونساء جميعهم من عائلة واحدة، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج".