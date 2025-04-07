مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير شمالي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة شرطة مرور كركوك، مساء اليوم الاثنين، بمصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بحادث سير مروع شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع بين سيارة نوع (مرسيدس) ومركبة حملة كبيرة (تريلة) في منطقة جيمن على طريق كركوك - السليمانية، بسبب الاجتياز الخاطئ من قبل سائق السيارة الصالون، ما أدى إلى مصرع مدني وإصابة أربعة أشخاص".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة وصلت إلى موقع الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".