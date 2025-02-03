مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع على الطريق العام الرابط بين ذي قار والبصرة قرب نهر عبادة جنوبي المحافظة في سوق قضاء سوق الشيوخ، نتيجة تصادم عجلتين، إحداهما صالون والأخرى مركبة حمل كبيرة، ما أدى إلى مصرع أب وأم وابن واصابة اثنين آخرين بجروح بليغة".

وبين، أن "فرق الإسعاف والقوات الأمنية هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".