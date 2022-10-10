مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثي سير في ديالى ونينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الاثنين، بمصرع مدني وإصابة آخرين بحادثي سير في محافظتي ديالى ونينوى.

وقال مصدر أمني في ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "شابا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح بليغة جراء حادث دهس غير متعمد قرب حي الزهراء جنوبي قضاء الخالص ١٥كم شمال شرق بعقوبة".

وبين انه "تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج ونقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة بسبب رداءة الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة واهمال قواعد السلامة المرورية.

الى ذلك أبلغ مصدر محلي في محافظة نينوى، وكالة شفق نيوز، بإصابة ثلاثة أشخاص في حادث سير على طريق بغداد - موصل، مشيرا الى ان الثلاثة في حالة صحية حرجة.