مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بمصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بحادثي سير منفصلين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق توصيل (دليفري) لقي مصرعه مساء اليوم، بحادث اصطدام مع عجلة مدنية نوع (سبورتج) على جسر الجورجية في بعقوبة، فيما أصيب سائق العجلة".

ولفت المصدر إلى أن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب 2 آخرين بحادث انقلاب عجلة نوع صالون، بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأشار المصدر إلى أن "مفارز الشرطة وصلت مكان الحادثين وسهلت نقل المصابين إلى المستشفى، والمتوفين إلى الطب العدلي".