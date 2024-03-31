مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثي دهس في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء الأحد، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص نتيجة حادثي دهس في محافظتي ميسان وديالى.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث دهس أدى لمصرع وإصابة ثلاث نساء أثناء عبورهن الطريق الرئيسي من حي الرسالة إلى حي القاهرة في محافظة ميسان".

وأضاف المصدر، أن "الضحايا جرى نقلهن إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث".

وفي سياق متصل، ذكر مصدر آخر، أن "شابين كانا على دراجة نارية أصيبا بجروح بليغة نتيجة دهسهما من قبل سيارة مسرعة لدى خروجهما إلى طريق بغداد-كركوك قرب ناحية هبهب ضمن محافظة ديالى".

وبين المصدر أن "الضحيتين جرى إخراجهما من تحت المركبة، ونقلهما إلى مستشفى بعقوبة التعليمي لاسعافهما".