مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين والإعدام لقاتل عقيد جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة/ ذي قار

أفادت مصادر أمنية في البصرة (أقصى جنوب العراق)، مساء اليوم الاثنين، بمصرع 4 أشخاص وإصابة خامس بحادثي انفجار مخلف حربي واصطدام مروري في المحافظة، فيما أعلنت قيادة شرطة ذي قار عن إصدار محكمة جنايات المحافظة حكم الإعدام بحق مرتكب بجريمة قتل العقيد مهند ريسان الزيدي بعد نحو 6 أشهر من وقوع الجريمة.

ففي البصرة، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز بـ"مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر انفجار مخلف حربي قديم (صاروخ) في منطقة الشلامجة بقضاء شط العرب جنوبي المحافظة".

وفي البصرة أيضاً، ذكر مصدر آخر للوكالة أن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم بحادث سير مروع بين سيارة خباطة عائدة لشركة مقاولات وشاحنة كبيرة (تريلة) على الطريق السريع غربي المحافظة".

وفي جنوب العراق أيضاً، وتحديداً في ذي قار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار - الهيئة الثانية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً بحق المدان (أ . ع . ك) لارتكابه جريمة قتل العقيد (مهند ريسان الزيدي) أثناء تأدية الواجب، كما أصدرت حكماً بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (4) من قانون الإرهاب لارتكابه جريمة خطف".

وكان مصدر أمني أفاد للوكالة، في 20 أيار/مايو 2025، باعتقال قاتل المقدم مهند الزيدي، في الناصرية مركز محافظة ذي قار، بعد أكثر من شهر على فراره.

وفي 6 نيسان/أبريل الماضي، قُتل الضابط الزيدي وأصيب منتسب أمني، أثناء مواجهة مسلحة لتحرير أحد المختطفين شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وعقب ذلك أعلن مجلس محافظة ذي قار، الحداد الرسمي في عموم المحافظة لمدة ثلاثة أيام، تكريماً لمقتل المقدم الزيدي، ضابط خلية استخبارات الأفواج.