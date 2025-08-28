مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين منفصلين في صلاح الدين وكركوك

شفق نيوز- صلاح الدين/ كركوك

أفادت مصدران طبي وأمني في محافظتي صلاح الدين وكركوك، يوم الخميس، بمصرع فلاح بحادث غريب وإصابة أربعة آخرين بحادث سير.

وقال مصدر في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين شهد حادثة غريبة حيث لقي الفلاح (تيمور محمد) مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي أثناء تهيئة الأرض للزراعة في قرية الفلحان".

وأشار إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

فيما ذكر مصدر أمني في كركوك، لوكالة شفق نيوز، بإصابة مواطنين اثنين بحادث مروري جراء تصادم سيارتين قرب قرية العرصة في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وتابع أن "الشرطة سجلت حادث سير في حي الواسطي في مركز مدينة كركوك بين سيارة من نوع (تويوتا كورلا) وأخرى حمل صغيرة (بيك آب)، ما تسبب بأضرار مادية وإصابة مدنيين اثنين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".