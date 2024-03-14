مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين مروعين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثي سير شمال وغربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عجلة نوع صالون تعرضت لحادث سير على الطريق الدولي السريع قرب نهر عبادة غربي مدينة الناصرية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح بليغة"، لافتاً إلى أن "جميع المصابين من أهالي محافظة البصرة، حيث تم نقلهم للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، أن "شاباً عمره دون العشرين عاماً توفي نتيجة تصادم دراجته النارية بتريلة حمل على الشارع العام بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار"، مشيراً إلى أن "المخطط المروري وضع اللوم على سائق الدراجة بنسبة 100%".