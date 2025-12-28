مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادثين مختلفين جنوبي العراق

شفق نيوز- المثنى

أفاد مصدر أمني في المثنى، مساء اليوم الأحد، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير وسط مدينة السماوة، وصعقة كهربائية شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع في أحد التقاطعات وسط مدينة السماوة بين دراجة نارية وسيارة حمل، أدى لمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين بعضهم بحالة خطرة".

وبين أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة للطب العدلي والمصابين للمستشفى واعتقال سائق العجلة على ذمة التحقيق".

وأضاف المصدر، أن "موظفاً في مديرية الموارد المائية تعرض لصعقة كهربائية أثناء الواجب في إحدى القرى بقضاء الوركاء شمال شرقي المثنى، حيث أصيب بحروق بليغة نقل على إثرها لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".