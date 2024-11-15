مصرع وإصابة 5 جنود بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة خمسة جنود في الجيش العراقي بحادث سير مروع على طريق بغداد كركوك شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سيارة مدنية نوع (تشارجر) انقلبت بحادث سير مروع على طريق بغداد كركوك قرب ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى".

وأضاف أن "الحادث أدى الى مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة"، لافتاً إلى أن "جميع من في السيارة هم جنود من الفرقة 11 في الجيش".

وأشار المصدر إلى أنه "تم نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".