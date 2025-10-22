مصرع وإصابة 4 منتسبين بانفجار أنبوب غاز شمال غربي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع منتسب وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار أنبوب لنقل الغاز داخل أحد مقرات شرطة الطاقة، شمال غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار حصل أثناء أعمال صيانة لصمام في الأنبوب داخل أحد مقرات شرطة الطاقة ضمن منطقة إبراهيم بن علي شمال غربي بغداد، ما أسفر عن سقوط ضحايا واحتراق ثلاث مركبات".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بمكافحة الحريق".