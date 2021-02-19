مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة أربعة مدنيين بحادث سير على طريق المنذرية في اطراف خانقين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عجلة تقل أربعة مدنيين اصطدمت بأحد أعمدة الكهرباء على طريق المنذرية ما أدى إلى قطع السيارة ومصرع السائق وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم حرجة.

واضاف"أن المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج فيما تم نقل جثة الضحية للطب العدلي.

وتشهد ديالى خلال السنوات الأخيرة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب تضرر وتدمير منظومة الطرق أو عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.