مصرع وإصابة 4 أشخاص من أُسرة واحدة بانقلاب سيارتهم على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز - ديالى

افاد مصدر امني مسؤول، صباح اليوم الأحد، بمصرع واصابة اربعة اشخاص من أُسرة واحدة جراء حادث سير على طريق بغداد - كركوك العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً لقي مصرعه فيما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح، وجميعهم من أُسرة واحدة إثر انقلاب عجلة كانت تقلهم على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم في محافظة ديالى.

وأضاف أنه تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.