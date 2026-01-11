مصرع وإصابة 4 أشخاص من أُسرة واحدة بانقلاب سيارتهم على طريق بغداد - كركوك

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أُسرة واحدة بانقلاب سيارتهم على طريق بغداد - كركوك
2026-01-11T05:01:09+00:00

شفق نيوز - ديالى

افاد مصدر امني مسؤول، صباح اليوم الأحد، بمصرع واصابة اربعة اشخاص من أُسرة واحدة جراء حادث سير على طريق بغداد - كركوك العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدنياً لقي مصرعه فيما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح، وجميعهم من أُسرة واحدة إثر انقلاب عجلة كانت تقلهم على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم في محافظة ديالى.

وأضاف أنه تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon