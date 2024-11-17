مصرع وإصابة 4 أشخاص غالبيتهم منتسبون بينهم ضابط بحادثين في بغداد وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط بحادث سير شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ضابطا في الشرطة الاتحادية ومنتسبين اثنين معه أُصيبوا بجروح إثر انقلاب سيارة حكومية نوع (بيك آب) كانوا يستقلونها على طريق بغداد-كركوك بين قضاء الخالص و ناحية العظيم شمالي ديالى .

في غضون ذلك افاد مصدر آخر بوقوع حادث سير ناجم عن اصطدام بين (خباطة) ومركبتين صالون على طريق دورة يوسفية جنوبي بغداد.

وقال مصدر آخر إن الحادث اسفر عن مصرع أحد السائقين اثناء نقله الى مستشفى قضاء المحمودية.

وأضاف أن قوة امنية تمكنت من انتشال الجثة وتحفظت على أصحاب المركبات البقية كإجراء اصولي.