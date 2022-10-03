مصرع وإصابة 4 أشخاص بحوادث سير وإنقاذ طفلة من الغرق في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 4 اشخاص بسبب حوادث سير فيما تم إنقاذ طفلة من الغرق في حوادث منفصلة داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "سائق جرار زراعي لقي مصرعه بسقوط الجرار الذي يقوده في نهر (الخالص) في قرية التحويلة، شرقي قضاء الخالص، (20 كم) شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر؛ أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

من جهة اخرى قال المصدر إن "3 مدنيين أصيبوا بجروح خطيرة جراء تصادم عجلة (تكتك) مع سيارة في قضاء المقدادية(40كم)، شمالي شرق بعقوبة"، لافتا الى "نقل المصابين إلى المستشفى، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وفي السياق ذاته أفاد المصدر إن "مفارز من شرطة النجدة تمكنت من إنقاذ طفلة بعمر (7) سنوات من الغرق بعدما سقطت في مياه نهر خريسان، وسط بعقوبة"، مبينا أن "مفارز النجدة أجرت الاسعافات الأولية للطفلة وتم نقلها الى مستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاج".