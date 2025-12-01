مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث وانتحار طالبة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز- ديالى/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص، بحادث سير على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع مساء اليوم ناجم عن انقلاب عجلة على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين".

وأضاف أن "مفارز الشرطة وصلت مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار لفتاة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً تعمل طالبة في الصف السادس اعدادي وتسكن قضاء الدواية أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة سلك كهرباء معلق في سقف الغرفة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".