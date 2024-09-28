مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث مروع على طريق بغداد كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث سير على طريق بغداد - كركوك شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على طريق بغداد - كركوك بالقرب من ناحية سليمان بيك شمال شرقي صلاح الدين، بين سيارة نوع (كيل دفع رباعي) وشاحنة لنقل المواد".

وأضاف المصدر، أن "الحادث وقع نتيجة السرعة والعبور الخاطئ"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقل الجثث للطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى".