مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير وشرطي ينتحر لأسباب غامضة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بتسجيل حادثين أمنيين أحدهما انتحار شرطي بظروف غامضة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق الفرعي قرب نهر القائد شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، نتيجة تصادم (ستوتة) وآلية أعمال إنشائية (خباطة)، أدى لمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جميعهم من عائلة واحدة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة المقصر".

من جانب آخر، قال المصدر إن "القوات الأمنية سجلت حالة انتحار لأسباب غامضة لشرطي في الأربعينيات من عمره، بواسطة مسدس قرب إحدى الحسينيات في طريق الغابات بين الديوانية وذي قار"، لافتاً إلى أن "الشخص المنتحر هو نجل شيخ عام عشائر آل حميد".