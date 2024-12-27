مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير وشجرة تقتل مواطناً جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتسجيل حادث سير مروع شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، فيما لقي مواطن مصرعه نتيجة سقوط شجرة بسبب الرياح القوية في واسط.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على الطريق العام في منطقة الخميسات شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة نتيجة تصادم عجلتين (صالون وقلاب)".

وأضاف أن "الحادث تسبب بمصرع شخص واحد وأصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وفي واسط، أخبر مصدر طبي، الوكالة، بأن "مواطنا في ناحية الدبوني توفي نتيجة سقوط احد الأشجار المحلية عليه حيث كان بجانبها بسبب الرياح العاتية التي ضربت الناحية اليوم"، مبينا أن "الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".