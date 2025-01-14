مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير مروع في ديالى (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير مروع في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على طريق الخالص - كركوك قرب ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح، جميعهم من أهالي العظيم".

وبين أن "الحادث سبب اضطرار سالكي الطريق إلى السير عكس الاتجاه بسبب أعمال صيانة على الطريق"، مشيراً إلى نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.