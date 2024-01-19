مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 4 أشخاص جراء حادث سير مروع شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم عجلتين على طريق قرية (شروين) التابعة لقضاء المنصورية (45 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحيتين إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشكلات الفنية في الطريق.