مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير مروع على طريق بعقوبة – الخالص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على طريق بعقوبة – الخالص وتحديداً قرب مطار بن فرناس في ديالى، حيث اصطدمت مركبة نوع "تاهو" ومركبة أخرى نوع "كيا سيفيا" ما أسفر عن مصرع سائق "الكيا" وإصابة ثلاثة أشخاص في "التاهو" بجروح بليغة.

وبين أن المصابين من أهالي محافظة البصرة وكانوا مارين بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.