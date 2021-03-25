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مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-25T17:36:51+0000
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي يوم الخميس بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بحادث سير شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مدنيين اثنين لقيا مصرعهما واصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء حادث سير على طريق ديالى - كركوك في منطقة الصفرة شمالي ناحية العظيم (70 كم شمال بعقوبة)". 

وأضاف أن "فرق الاسعاف والدفاع المدني نقلت جثتي الضحيتين إلى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى الخالص لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن المصابين بحالة حرجة.

ويطلق على طريق ديالى- كركوك "طريق الموت" لكثرة حوادثه المرورية المميتة والذي يتصدر اعداد الضحايا على مر الاعوام الماضية بسبب  تضرره وعدم صلاحيته لسير العجلات واهمال عمليات الصيانة والاعمار على مر الفترات الماضية.

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