مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في الموصل واعتقال شخص أحرق منزلاً ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأحد، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير مروع في مدينة الموصل، فيما اعتقلت شرطة بغداد شخصاً قام بإحراق منزل زوجته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع عصر اليوم بالقرب من الجسر الخامس في مدينة الموصل وأسفر عن مصرع مدني وإصابة ثلاث نساء بجروح حرجة".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والنساء إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانب آخر، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة النهروان ألقت القبض على شخص بعد قيامه بحرق دار زوجته بالكامل في منطقة النهروان إثر خلافات عائلية.

وبينت أن عملية القبض تمت بعد استنجاد الزوجة بالمفارز مخبرة بإحراق دارها، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد التحري وجمع المعلومات ومراقبة كاميرات المراقبة تم التوصل إلى مكان تواجد المتهم ضمن منطقة المشتل ونصب كمين محكم له والقبض عليه وإيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.