مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بحادث سير شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين سيارتين نوع (مارك) والأخرى (كروان) على الطريق العام بين قضاءي قلعة سكر والفجر شمالي محافظة ذي قار وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع".

وبين أن "الحادث حصل بسبب وجود قطع في الشارع، ونتيجة السرعة الشديدة"، مشيراً إلى نقل الجثث لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلىمستشفى قريب لتلقي العلاج.