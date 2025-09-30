مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة أربعة اشخاص بحادثي سير جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة في العقد الرابع من عمرها توفيت نتيجة تعرضها لحادث دهس على الطريق العام الرابط بين الناصرية وسوق الشيوخ، فيما لاذا صاحب العجلة بالفرار".

وأشار إلى أن "حادث سير آخر حصل نتيجة تصادم عجلة نوع (دولفين) ودراجة نارية على الطريق العام في ناحية العكيكة وأدى لإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، حيث تم نقلهم لمستشفى سوق الشيوخ العام لتلقي العلاج اللازم".