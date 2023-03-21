مصرع وإصابة 4 أشخاص بانفجار لغم وانهيار منزل في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان عراقيان، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثين مختلفين في محافظتي واسط والنجف.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، ان "حادثاً وقع بجبال زرباطية الحدودية مع إيران نتيجة انفجار لغم أرضي على سائحين عراقيين في المنطقة، حيث أدى الانفجار إلى وفاة شخص واصابة آخر بجروح طفيفة نقل لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

فيما ذكر المصدر الآخر، أن الحادث الثاني "وقع بمحافظة النجف وناتج عن انهيار سقف غرفة احد المنازل، حيث أدى الحادث لإصابة طفلتين إثنتين أعمارهما دون الخمس سنوات، بجروح بليغة نقلوا على اثرها لتلقي العلاج ".