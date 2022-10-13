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مصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع واعتقال امرأة بتهمة السرقة جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-13T17:24:07+0000
مصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث سير مروع واعتقال امرأة بتهمة السرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل حادث سير مروع شمالي المحافظة تسبب بمصرع وإصابة أربعة أشخاص، فيما القت شرطة البصرة القبض على امرأة مختصة بسرقة المدارس.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصين لقي مصرعهما بحادث سير على طريق ناصرية - شطرة، فيما اصيب آخران بجروح بليغة نقلا على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج".

وبين ان "احد المتوفين موظف بارز في ماء ذي قار".

وفي البصرة، تمكنت فريق امني مختص بمكافحة جرائم السرقة من اعتقال امرأة مع مساعدها بتهمة سرقة المدارس والبيوت بعد متابعة عبر كاميرات المراقبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المتهمة باشرت منذ يوم امس مع مباشرة المدارس بالدوام الرسمي في الدخول إليها بحجة انها ولي امر إحدى الطالبات وعملت على سرقة موبايلات وحقائب المعلمات والمدرسات في إحدى المدارس بقضاء الهارثة شمالي البصرة".

وتابع المصدر، ان "المتهمة كانت تصطحب معها مساعدها سائق عجلة نوع (تك تك) لغرض التنقل بين المناطق المقصودة للسرقة"، مشيرا الى ان "المعتقلة خرجت مؤخراً بعدما قضت مدة محكوميتها في السجن نتيجة ادانتها بقضايا سرقة سابقة".

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