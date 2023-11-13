مصرع وإصابة 3 مدنيين بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص جراء حادث سير مروع شمال شرق بعقوبة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران أحدهما طفل بتصادم مركبتين على طريق المقدادية - بعقوبة 25كم شمال شرق بعقوبة".

وأشار إلى أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحية إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشكلات الفنية في الطريق.