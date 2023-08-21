مصرع وإصابة 3 مدنيين بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الاثنين، بمصرع شاب واصابة اثنين آخرين جراء حادث مروري مروع على طريق بغداد- كركوك شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "شابا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء تصادم عجلتين على طريق كركوك-بغداد قرب ناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين.

واضاف أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى الطوز فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

ويتصدر طريق بغداد - كركوك الحوادث المرورية في العراق بسبب زخم السير بين المحافظات واقليم كوردستان.