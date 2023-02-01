مصرع وإصابة 3 مدنيين بحادث سير في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بمصرع مدني واصابة اثنين اخرين جراء حادث مروري شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدنيا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء تصادم 3 عجلات على طريق كركوك تكريت".

واضاف "تم نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى تكريت لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

ويطلق على طريق تكريت كركوك "طريق الموت" لكثرة حوادثه المميتة.

وتشهد صلاح الدين تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.