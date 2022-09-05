مصرع وإصابة 3 مدنيين بحادثي سير في ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع مدني وإصابة اثنين آخرين بحادثي سير منفصلين في ديالى وصلاح الدين

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اثنين من المدنيين أصيبا جراء تصادم عجلتين على طريق كنعان السياحي شرق بعقوبة.

وأشار إلى نقل المصابين إلى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وفي حادث اخر أفاد مصدر أمني اخر أن شابا لقي مصرعه بحادث انقلاب عجلته على طريق سامراء- تكريت، مشيرا إلى نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث من قبل السلطات المرورية.

وتشهد اغلب المحافظات تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.