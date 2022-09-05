سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع وإصابة 3 مدنيين بحادثي سير في ديالى وصلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-05T09:35:47+0000
مصرع وإصابة 3 مدنيين بحادثي سير في ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع مدني  وإصابة اثنين آخرين بحادثي سير منفصلين في ديالى وصلاح الدين

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اثنين من المدنيين أصيبا جراء تصادم عجلتين على طريق كنعان السياحي شرق بعقوبة.

وأشار إلى نقل المصابين إلى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وفي حادث اخر أفاد مصدر أمني اخر أن شابا لقي مصرعه بحادث انقلاب عجلته على طريق سامراء- تكريت، مشيرا إلى نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث من قبل السلطات المرورية.

وتشهد اغلب المحافظات تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.

 

related

مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

Date: 2021-09-11 11:47:07
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

مصرع واصابة 4 مدنيين بحادثين في ديالى وصلاح الدين

Date: 2020-12-15 16:15:01
مصرع واصابة 4 مدنيين بحادثين في ديالى وصلاح الدين

مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-08-31 06:50:22
مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

مصرع طفل وسائق عجلة وإصابة شخصين بحوادث منفصلة في 3 محافظات عراقية

Date: 2022-05-08 09:19:28
مصرع طفل وسائق عجلة وإصابة شخصين بحوادث منفصلة في 3 محافظات عراقية

إصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2022-06-12 09:10:12
إصابة 4 مدنيين بحادث سير في ديالى

مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2022-05-17 11:22:19
مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادث سير في ديالى

في يومها العالمي.. "تصاعد مخيف" ضد المرأة في محافظتين عراقيتين

Date: 2022-03-08 13:03:03
في يومها العالمي.. "تصاعد مخيف" ضد المرأة في محافظتين عراقيتين

مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-11-09 05:07:48
مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى