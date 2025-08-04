مصرع وإصابة 3 عمال بانهيار "سقيفة" في كركوك

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، مساء اليوم الإثنين، بأن عاملاً لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران، إثر انهيار سقيفة حديدية داخل منزل أثناء أعمال حدادة في إحدى قرى قضاء داقوق جنوب المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "العمال الثلاثة كانوا يباشرون أعمال حدادة داخل منزل في قرية البو خمرة التابعة لقضاء داقوق، عندما سقطت عليهم السقيفة بشكل مفاجئ".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن وفاة أحد العمال في موقع الحادث متأثراً بإصاباته البليغة، فيما نُقل الآخران إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالة أحدهما بالمستقرة، بينما الآخر أصيب بجروح متوسطة".

وتابع أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن عدم دقة العمل وضعف تثبيت الهيكل المعدني كان السبب في الانهيار المفاجئ"، فيما باشرت الجهات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.