مصرع وإصابة 3 أشخاص نتيجة اصطدام باص بقطار وسط العراق

شفق نيوز/ ادى تصادم باص صغير بقطار قادم من العاصمة بغداد باتجاه جنوبي البلاد إلى مقتل واصابة اربعة اشخاص.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرقه تمكنت من إنقاذ ثلاثة مصابين وانتشال جثة نتيجة حادث اصطدام قطار ركاب مع عجلة نوع فتون باص في منطقة الاسكندرية بمحافظة بابل جنوب بغداد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، بمصرع ثمانية مشجعين رياضيين، وإصابة أكثر من 16 آخرين نتيجة حادث سير مروع بالمحافظة، مشيرا الى أنهم كانوا في طريقهم الى البصرة لحضور مباريات خليجي 25.