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مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث في صحراء جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-14T15:20:57+0000
مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث في صحراء جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حوادث امنية عدة في المحافظة ابرزها مصرع واصابة شخصين بحادث سير في بادية الصحراء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين اقدموا، اليوم، على سرقة عجلة نوع (بيك اب) من امام منزل صاحبها بقضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "مالك العجلة تقدم ببلاغ للأجهزة الامنية ضد مجهول".

وتابع المصدر، أن "عجلة نوع لاندگروز انقلبت في بادية الصحراء بين محافظتي المثنى وذي قار، راح ضحيتها شخص في الخميسنات من عمره، فيما اصيب اخر بجروح"، مبيناً أن "الشخصين كانا يمارسان صيد الطيور في الصحراء".

وبين المصدر، أن "حادثاً آخر تمثل بانقلاب دراجة نارية جنوبي مدينة الناصرية في ناحية گرمة بني سعيد راح ضحيتها شاب دون العشرين من عمره".

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