مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير ونجاة شاب من محاولة اغتيال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير جنوب شرقي مدينة الناصرية، فيما نجا شاب من محاولة اغتيال في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عجلة انقلبت على الطريق العام الرابط بين قضاءي الجبايش والفهود جنوبي شرقي ذي قار، ما أدى إلى مصرع سائق العجلة وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، أن "شاباً في الثلاثينيات من عمره يعمل سائق عجلة حمل قلاب، نجا من محاولة اغتيال على الطريق العام الرابط بين قضاء الإصلاح ومدينة الناصرية، حيث أصيب في يده اليسرى وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".