مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير مروّع في كركوك

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الأحد، بمصرع شقيقين وإصابة شخص ثالث بحادث سير مروّع بين دراجتين ناريتين شمال غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع على طريق الدبس – باي حسن، نتيجة السرعة العالية وعدم الانتباه، ما أسفر عن مصرع شقيقين على الفور وإصابة شخص ثالث بجروح خطيرة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصاب إلى مستشفى الدبس العام، وهو في حالة حرجة ويتلقى العناية الطبية اللازمة".

وأشار إلى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث".