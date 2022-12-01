مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة بحادث سير شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وقع على طريق قرية (البدعة) في اطراف ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة)، وأدى لحالة وفاة وإصابة اثنين آخرين".

وأشار المصدر إلى نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لغرض العلاج فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى حوادث سير يومية لأسباب ومشاكل عديدة تتطلب إصلاحات كبيرة في قطاعات الطرق والأنظمة المرورية.