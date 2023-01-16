مصرع وإصابة 24 مشجعاً رياضياً بحادث سير مروع جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، بمصرع ثمانية مشجعين رياضيين، وإصابة أكثر من 16 آخرين نتيجة حادث سير مروع بالمحافظة، مشيرا الى أنهم كانوا في طريقهم الى البصرة لحضور مباريات خليجي 25.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "8 اشخاص لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرين بحادث سير مروع بسبب الضباب الكثيف في منطقة تل اللحم على الطريق الدولي السريع جنوبي محافظة ذي قار".

واوضح ان "العجلات المتصادمة هي حافلة تقل مشجعين متجهين للبصرة وعجلة حمل كبيرة نوع تريلة".

من جانبه تقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة التنظيمية لخليجي 25 ، عدنان درجال، ونيابةً عن أسرة الاتحاد، بالتعازي والمواساة لعوائل الضحايا الذين ذهبوا ضحيةَ حادث مروري أثناء سفرهم من الناصريّة إلى البصرة لمشاهدةِ مباراة المنتخب الوطنيّ ونظيره القطري التي تقام اليوم ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 25"، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.