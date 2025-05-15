مصرع وإصابة 22 شخصاً بحوادث مرورية في نينوى وشرطة كركوك تعتقل "متحرشين"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بأن المحافظة شهدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 11 حادثاً مرورياً أسفرت عن مصرع وإصابة 22 شخصاً، فيما ألقت شرطة كركوك القبض على متحرشين بطالبات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحوادث وقعت في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، وتوزعت بين اصطدام مركبات داخل المدن وحوادث سير على الطرق الخارجية السريعة".

وأضاف أن "من بين الضحايا رجل وامرأة لقيا حتفهما في حادثين منفصلين، في حين أصيب 20 آخرون بحوادث متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية تُرجح أن أسباب الحوادث تعود إلى السرعة الفائقة، ورداءة بعض الطرق، وعدم الالتزامبقواعدالمرور.

وفي كركوك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شرطة النجدة تلقّت بلاغاً عبر الرقم 911 يفيد بوجود عدد من الشباب يتحرّشون بالطالبات قرب مجمع المدارس في حي الواسطي جنوبي مدينة كركوك".

وبين أن "دورية من شرطة النجدة توجّهت إلى الموقع وتمكّنت من إلقاء القبض على ثلاثة طلاب تورّطوا في الحادثة"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهموأخذتعهدات منهم بعد تكرار ذلك.