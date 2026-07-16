مصرع وإصابة 22 زائراً بحادث سير في البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

لقي عشرة أشخاص زوار على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون في البصرة، فجر اليوم الخميس، جراء حادث سير على طريق يمر عبره المتوجهين إلى محافظة كربلاء سيراً على الأقدام.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن سائق سيارة نوع "تاهو" كان ماراً عبر الطريق الرئيسي في قضاء الهارثة شمال شرقي البصرة الذي يتوجه عبره زوار الأربعينية نحو كربلاء، وصدم عدداً من الزوار عند الساعة الثالثة فجراً تقريباً.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع عشرة زوار كحصيلة أولية، وإصابة 12 آخرين إصابات متفاوتة بعضها خطيرة، مشيراً إلى أن السائق كان "مخموراً".

ولفت إلى أن "مديرية مرور البصرة قامت بقطع الطريق أمام مرور السيارات على خلفية الحادث".