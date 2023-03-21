مصرع وإصابة 21 شخصاً بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث سير مروع راح ضحيته 21 شخصاً بين مصاب ومتوفى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عجلة نقل نوع (كوستر) انقلبت فجر اليوم، قرب النهر المالح على الطريق الرابط بين قضاء الفجر من جهة محافظة ذي قار، وناحية آل بدير من جهة محافظة الديوانية، بسبب سوء الظروف الجوية بالمنطقة".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لمصرع اربعة اشخاص على الفور، واصابة 17 اخرين بينهم بحالة خطرة، حيث تم نقلهم لمستشفى الديوانية العام، فيما أرسلت الجثث للطب العدلي في الديوانية لإكمال الإجراءات القانونية لهم".